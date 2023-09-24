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إردوغان يلتقي رئيس أذربيجان الاثنين... وكاراباخ على الطاولة

Lebanon 24
24-09-2023 | 14:12
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يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، في منطقة ناخيتشيفان الأذربيجانية الواقعة بين أرمينيا وإيران والمتاخمة لتركيا، وفق ما أفادت الرئاسة التركية، الأحد.

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وقالت الرئاسة في بيان، إن الزعيمين سيناقشان "آخر التطورات" في ناغورني كاراباخ.

يشار إلى أن الحليفين كانا أعلنا في يونيو أنهما يريدان تكثيف الجهود لفتح ممر بري -يسمى ممر زانجيزور- يربط تركيا بالأراضي الرئيسية لأذربيجان عبر ناخيتشيفان وأرمينيا، وهو مشروع طويل الأمد ومعقد.

هجوم خاطف
يأتي اللقاء في أعقاب هجوم أذربيجاني خاطف أعاد سيطرة باكو على جيب ناغورني كاراباخ الانفصالي، الذي تقطنه غالبية من الأرمن.

فيما أعرب الرئيس التركي عدة مرات هذا الأسبوع عن دعمه للجيش الأذربيجاني، حسب فرانس برس.

محادثات "إعادة الإدماج"
وعقدت أذربيجان، الخميس، الجولة الأولى من محادثات "إعادة الإدماج" مع الانفصاليين الأرمن بعدما وافقوا على إلقاء أسلحتهم في مواجهة الهجوم العسكري الذي استمر 24 ساعة فقط.

في حين يعتقد بعض الخبراء أن أذربيجان يمكن أن تسعى الآن إلى تعزيز تفوقها وشن عمليات في جنوب أرمينيا لخلق تواصل إقليمي مع جيب ناخيتشيفان. (العربية)
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