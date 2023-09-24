الخارجية السعودية: ندين اقتحام متطرفين للأقصى بحماية قوات الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة "تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وعبرت الوزارة عن "أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".



وجددت التأكيد على "موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".



وكان مئات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا في وقت سابق اليوم المسجد الأقصى، في وقت أبعدت فيه القوات الإسرائيلية عددا من المصلين عن المسار المعتاد للاقتحامات التي جاءت تلبية لدعوات من جمعيات استيطانية بمناسبة عيد الغفران اليهودي.