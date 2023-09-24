طائرة صينية خاصة أقلّت الأسد.. بكين بعثت رسائلها المبطنة الى العالم

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فمنذ سنوات تنتهج الحكومة الصينية نهجا دبلوماسيا يهدف لإبراز حضورها السياسي والاقتصادي، وتطوير علاقات مع دول عانت من سنوات الحرب والعزلة، كحال سوريا.



أما دمشق فتسعى إلى كسب دعم دول حليفة لمرحلة إعادة الإعمار بعد مرور 12 عاما على تفجر صراع دمّر بُناها التحتية، وفرض عقوبات اقتصادية غربية لطالما اعتبرتها سوريا سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها. ألقت "الشراكة الاستراتيجية" التي أعلن عنها قبل يومين بين الصين وسوريا، في أول زيارة رسمية للرئيس السوري بشار الأسد منذ نحو عقدين إلى الدولة الحليفة، الضوء على المساعي الصينية لتعزيز دورها على الساحة العالمية عامة وفي الشرق الأوسط خاصة.فمنذ سنوات تنتهج الحكومة الصينية نهجا دبلوماسيا يهدف لإبراز حضورها السياسي والاقتصادي، وتطوير علاقات مع دول عانت من سنوات الحرب والعزلة، كحال سوريا.أما دمشق فتسعى إلى كسب دعم دول حليفة لمرحلة إعادة الإعمار بعد مرور 12 عاما على تفجر صراع دمّر بُناها التحتية، وفرض عقوبات اقتصادية غربية لطالما اعتبرتها سوريا سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها.

وفي خطوة تساهم في تحطيم أسوار عزلة دمشق الدبلوماسية، وجهت بكين دعوة رسمية للأسد وعقيلته لحضور افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة بمدينة هانغتشو الصينية، أمس السبت.



طائرة صينية خاصة

فما الذي يعنيه كل هذا الاهتمام الصيني بالمنطقة؟



في إجابة عن هذا السؤال، رأى الدكتور نبيل سرور، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الصينية، أن الاهتمام الذي حظيت به زيارة الأسد أتى في إطار اهتمام الصين بالمنطقة ككل. واعتبر في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن إرسال الصين طائرة خاصة إلى دمشق كي تقل الرئيس السوري والوفد المرافق له إلى أراضيها يحمل في طياته رسالة بالتحرك لكسر القيود الغربية والعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، لافتا إلى حجم الاستقبال الرسمي هناك.



كما وصف ذلك برسالة صينية مفادها الرغبة في تأمين حلفاء جدد وتحقيق مصالح على المستويين السياسي والاقتصادي، مشددا على أن للزيارة دلالات كبيرة.

إعادة الإعمار

إلى ذلك، أوضح أنه يمكن لسوريا أن تستفيد كثيرا من الصين "التي تُعرف بأنها جبار تكنولوجي يمتلك إمكانات ضخمة"، مشيرا إلى أن الاستثمارات المشتركة تتيح تحقيق هذه الفائدة. وتابع "صحيح أن الصين تنظر للمنطقة بعين مصالحها، لكن في نفس الوقت يمكن لدمشق الاستفادة من خلال إشراك الصين بمجموعة من المشاريع الداخلية في البنى التحتية والإنشاءات وإعادة الإعمار، لأن الدمار الذي خلفته الحرب في سوريا كبير جدا ويحتاج لجهد كبير".



من جانب آخر، رأى أنه من المفيد للصين أيضا إيجاد موطئ قدم في سوريا التي لديها "موقع استراتيجي شكّل نقطة جذب للعديد من الدول". ووصف الخيار السوري بالتوجه إلى الصين "بالخيار الجريء الذي كان لا بد منه لعدم وجود خيارات بديلة"، مشيرا إلى أن روسيا تستهلك مواردها في الحرب في أوكرانيا "وبالتالي فإن التطلع نحو بكين قد يكون خطوة ذكية من قبل دمشق.

"ثغرة بجدار العقوبات"

أما عن نتائج الزيارة فأوضح أنه "يتوجب الانتظار أربعة أو خمسة أشهر حتى تلمس تغييرا ما". ولفت إلى أن مسألة قدوم الصين إلى سوريا بشركاتها ومستثمريها تحتاج بيئة آمنة، بينما البلاد حاليا غير مستقرة"، مضيفا "عادة يقال إن رأس المال جبان ويحتاج إلى أمان واستقرار".



من جهته، اعتبر حسين العسكري، المحلل الاقتصادي والاستراتيجي بمعهد شيلر الدولي، أن زيارة الأسد يمكن أن تشكّل "ثغرة في جدار العقوبات على سوريا" لاسيما الأميركية. ورأى أن وجود كتلة اقتصادية ومالية عالمية تشمل روسيا والصين وباقي دول البريكس ومنظمة شنغهاي التي تضم أيضا إيران ودولا كبيرة أخرى جعل لهذه الدول آلية خاصة للتمويل والتجارة والعلاقات الاقتصادية تُستخدم فيها العملات المحلية، ما يجعلها تتصرف بطريقة مختلفة دون أن تخشى العقوبات الأميركية أو الأوروبية.



في المقابل، تحمل بكين أهمية كبيرة لدمشق "نظرا لإمكانياتها الكبيرة في موضوع إعادة الإعمار، خاصة أنها أثبتت نجاحات في دول أخرى"، بحسب العسكري. وأوضح أنه يمكن لسوريا أن تستفيد من الصين على المدى القريب من خلال الحصول على تمويل مالي أو تجهيزات، وأيضا عبر دخول الصينيين في مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية والمصانع وبالذات مصانع الأسمنت والحديد التي تعتبر أساسية في إعادة بناء ما تهدم خلال الحرب.

أما على المدى البعيد، فنوّه العسكري بأن تطور العلاقات بين البلدين يمثل تحولا استراتيجيا مهما، خاصة أن سوريا باتت قادرة على لعب دور كبير حال دخولها منظمة شنغهاي مستقبلا.



عدة رسائل

بدوره، اعتبر فيصل العطري، خبير الشؤون الاقتصادية السورية الصينية ورئيس الجالية السورية في الصين، أن لهذه الزيارة أهمية خاصة ليس لسوريا فحسب بل لكل دول العالم الثالث لأنها تحمل رسائل قوية بأن العالم قد "ضجر" من السياسات الأميركية.



كما رأى أن "سفر الأسد وعائلته على متن الطائرة الصينية حمل رسائل واضحة بأن سوريا قررت كسر الحصار وعلى أعلى مستويات، وأن الصين تراقب ما يجري بعين حمراء".



أما على المستوى الاقتصادي، فأمام دمشق فرصتان بحسب العطري، "الأولى تتجلى بالاستفادة من المزايا والاستثمارات التي تمنحها الصين لدول الحزام والطريق، والثانية أن بكين تتخلى عن بعض صناعاتها التي فقدت تنافسيتها بسبب ارتفاع تكلفة اليد العاملة فيها". وتساءل "مَن أفضل من حلفائها للتخلي لهم عن تلك الصناعات؟".



كما أوضح أن "مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى لمستوى العلاقات الدبلوماسية المتطورة جدا، لذا ستقدم هذه الزيارة الكثير، خاصة أنه تسرب أن الاجتماعات كانت أكثر من إيجابية.