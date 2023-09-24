بعد الانقلاب.. فرنسا تنهي التعاون العسكري مع النيجر وتعيد سفيرها من هناك

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الأحد، أن باريس قررت إنهاء التعاون العسكري مع النيجر وإعادة سفيرها من البلد الإفريقي.



وتوترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي قبل أسابيع وأطاح الرئيس محمد بازوم من منصبه.

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