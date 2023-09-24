لمحة عن بداية الصعود... فيديو قديم لبوتين أيام الاستخبارات يقدمه "بصورة مغايرة"

نشرت هيئة البث في فنلندا مقطع فيديو قديما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقط قبل نحو 3 عقود عندما كان ضابطا في الاستخبارات السوفيتية السابقة "كي جي بي".

وقالت الهيئة إن الفيديو الذي يعود لأوائل التسعينيات لم ينشر من قبل، حصلت عليه من مصدر أبقته مجهولا لأسباب أمنية، علما أنه التقط على طريقة الهواة.

وكان بوتين في بعض اللقطات يعرف أنه يجري تصويره، لذلك أعطى الكاميرا ظهره وفي لقطات أخرى وجه نظره نحو الأسفل.

وبدا بوتين في الفيديو في هيئة معايرة عما هو معروف عنه حاليا، وهو الشخص الذي يحرص على تعزيز صورة الزعيم القوي والأنيق في الوقت نفسه، فقد كان شعره طويلا وغير منتظم، علما أنه نادر ما ظهر على هذا النحو.

Archival videos of Putin from the early 1990s were published by Finnish broadcaster Yle



"A unique home archive shows how Putin spent his free time at a luxury villa in southern Finland during the collapse of the Soviet Union."



At the time, Putin was head of the foreign… pic.twitter.com/WJYX8pi1U4 — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2023 Advertisement



وتقول الهيئة الفنلندية إن هذا الفيديو يظهر مدى الاختلاف الواضح في حياة بوتين، قبل السلطة وبعد توليها.







وارتدى ضابط الاستخبارات السوفيتية حينها البذلة الشهيرة، التي كانت رائجة في تلك الحقبة في أوروبا والمنطقة العربية وغيرها. وتقول الهيئة الفنلندية إن هذا الفيديو يظهر مدى الاختلاف الواضح في حياة بوتين، قبل السلطة وبعد توليها.وارتدى ضابط الاستخبارات السوفيتية حينها البذلة الشهيرة، التي كانت رائجة في تلك الحقبة في أوروبا والمنطقة العربية وغيرها.

وتعرف هذه البذلة باسم "shell suit"، فهي غير رسمية وتتكون من سترة فضفاضة مع بنطال برباط مطاطي في الخصر، وتتميز بوجود طبقة خارجية لامعة من البوليستر.

وقت ومكان الفيديو

صوّر الفيديو، بحسب الهيئة الفنلندية يوم عطلة عيد العمال في الأول من مايو، وذلك أثناء رحلة لم تكن معلنة قام بها بوتين وآخرون إلى فنلندا.

وكان بوتين حينها يبلغ من العمر 40 عاما، وتولى قبيل تصوير الفيديو مهمة مستشار رئيس بلدية سان بطرسبورغ أناتولي سوبتشاك، إلى جانب عمله الاستخباراتي.



لمحة عن بداية الصعود





من المعروف أن بداية صعود بوتين السياسي نحو القمة كانت مع سوبتشاك.

أصبح بوتين الذراع اليمنى لرئيس بلدية سان بطرسبورغ، التي اكتسبت هذا الاسم عام 1991 بعدما كان اسمها لينينغراد خلال الحقبة السوفيتية.

تولى بوتين مهمة العلاقات الخارجية المسؤولة عن علاقات المدينة مع دول العالم.

مما يظهر العلاقة الوثيقة بين الرجلين، أنهما كانا يلعبان معا وفقما أظهر الفيديو، الذي جرى تصويره في بيت ضيافة تابع لشركة فنلندية تستورد الخشب من روسيا.

يقع بيت الضيافة هذا في جزيرة "تورسو" في منطقة روزبورغ على بعد 96 كيلومترا غرب العاصمة هلسنكي.







تنس الطاولة وصيد السمك

وفي الفيديو كان بوتين يلعب تنس الطاولة مع سوبتشاك وآخرين لم يكونوا سوى الحراس الشخصيين للأخير، مرتديا قميصا داخليا، لكن في لقطات أخرى كان يرتدي سترة زرقاء عليها خطوط حمراء.

وسمع في الفيديو أحدهم يقول إن المباراة بالفعل شرسة للغاية.

وقال مصدر فنلندي إن نشاط بوتين الأساسي في تلك الرحلة هو صيد الأسماك، ففي جزء آخر من الفيديو يبحر ومعه اثنان في قارب صغير في رحلة صيد.

وسمع في الفيديو أحد يقول إنه جرى اصطياد الكثير من الأسماك، بينها واحدة كبيرة.

وكانت زوجة بوتين حينها، لودميلا بوتين، معه في الفيديو، وظهرت وهي تقطع السمك، كما كانت معه ابنتاه.

ووثقت لقطات أخرى، جلوس بوتين وزوجته إلى جانب أصدقائهم إلى مادة تناولوا عليها الطعام.

وكان لافتا أن بوتين بينما كان يتناول طعامه ينظر إلى جانبيه ويستمع إلى ما يقوله رئيس البلدية، وهو شيء قد يشي بطبيعة رجل الاستخبارات. (سكاي نيوز)