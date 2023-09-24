بتهمة الاتجار بالمخدرات... الحكم بإعدام مدان وحبس 5 آخرين في اليمن

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، اليوم الأحد، بإعدام مدان وسجن 5 آخرين، بتهمة بالاشتراك مع عصابة لترويج المخدرات والاتجار بها.



ووفقا لمراسل RT، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله دواس، بإدانة 6 من تجار ومروجي المخدرات.

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وقضى الحكم في الجلسة التي حضرها عضوا النيابة القاضي معين سعدان والقاضي عبدالملك اسحاق، وأمين السر عادل الجدري، بإدانة محمد موسى أحمد المحامدي، بالاشتراك في عصابة منظمة لجلب ونقل وبيع وشراء المواد المخدرة بقصد الاتجار بها ومعاقبته بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت.



كما قضت المحكمة بإدانة عبدالرحمن على أحمد المجذوب وعبدالله يحيى محمد الشاحذي، وقيس حسين أحمد الجماعي، و ياسر محمد موسى المحامدي، ومحمد على أحمد الفقيه بجريمة حيازة وإحراز ونقل وترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، ومعاقبتهم بالحبس مدة 25 عاما، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة بمعرفة النيابة. (RT)