Advertisement

عربي-دولي

بتهمة الاتجار بالمخدرات... الحكم بإعدام مدان وحبس 5 آخرين في اليمن

Lebanon 24
24-09-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1110586-638311962964825840.jpg
Doc-P-1110586-638311962964825840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، اليوم الأحد، بإعدام مدان وسجن 5 آخرين، بتهمة بالاشتراك مع عصابة لترويج المخدرات والاتجار بها.

ووفقا لمراسل RT، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله دواس، بإدانة 6 من تجار ومروجي المخدرات.
Advertisement

وقضى الحكم في الجلسة التي حضرها عضوا النيابة القاضي معين سعدان والقاضي عبدالملك اسحاق، وأمين السر عادل الجدري، بإدانة محمد موسى أحمد المحامدي، بالاشتراك في عصابة منظمة لجلب ونقل وبيع وشراء المواد المخدرة بقصد الاتجار بها ومعاقبته بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت.

كما قضت المحكمة بإدانة عبدالرحمن على أحمد المجذوب وعبدالله يحيى محمد الشاحذي، وقيس حسين أحمد الجماعي، و ياسر محمد موسى المحامدي، ومحمد على أحمد الفقيه بجريمة حيازة وإحراز ونقل وترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، ومعاقبتهم بالحبس مدة 25 عاما، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة بمعرفة النيابة. (RT)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:23 | 2023-09-24
16:00 | 2023-09-24
15:35 | 2023-09-24
15:05 | 2023-09-24
14:50 | 2023-09-24
14:36 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24