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عربي-دولي

الأرمن يبدأون مغادرة عاصمة كراباخ بأعداد كبيرة

Lebanon 24
24-09-2023 | 19:00
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قال شاهد من رويترز إن الأرمن بدأوا مغادرة عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي بأعداد كبيرة متجهين إلى أرمينيا في سيارات.
وقالت حكومة أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد إن 1050 شخصا عبروا إلى البلاد من كراباخ، وهو إقليم في أذربيجان تسكنه أغلبية من الأرمن.
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وأضافت الحكومة في بيان "حتى الساعة 22:00 (1800 بتوقيت غرينتش)، دخل 1050 شخصا إلى أرمينيا قادمين من الإقليم".
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