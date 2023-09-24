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المبعوث الأممي يدعو لوضع خطة لإعادة الإعمار في ليبيا

Lebanon 24
24-09-2023 | 22:57
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بعد كارثة الإعصار الذي ضرب شرق البلاد مؤخرا، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى وضع خطة "وطنية شفافة وشاملة" لإعادة الإعمار.

وقال بايتلي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إنه شدد خلال لقاء مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على ضرورة تنسيق أي جهد وطني يبذل لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى أنهما ناقشا آفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.
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كما أضاف باتيلي أنه جدد خلال اللقاء دعوته جميع الأطراف الليبية "للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".

يذكر أن الإعصار (دانيال) ضرب مناطق واسعة بشرق ليبيا مؤخرا، ما أسفر عن مقتل الآلاف ودمار واسع النطاق، وكانت درنة الأشد تضررا بعد انهيار سدين رئيسيين بها جراء السيول.

أكثر من 3 آلاف قتيل
وحصدت الفيضانات التي تسبب بها الإعصار ما لا يقل عن 3845 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية أعلنها، السبت، المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة محمد الجرح.

إلا أن تلك الحصيلة التي تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة، "مرشحة للارتفاع، لاسيما أن الجثث التي دفنها السكان على عجل في الأيام الأولى بعد الكارثة لم تحتسب في هذه الحصيلة، وفق المتحدث نفسه.
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