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ظل هاربا لثلاثة عقود... الموت يُغيب زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:16
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن وسائل الإعلام الإيطالية أن زعيم المافيا الإيطالية، ميسينا دينارو، الذي ألقت السلطات القبض عليه، في كانون الثاني الماضي، بعد أن ظل هاربا على مدى 30 عاما توفي عن عمر 61 عاما.
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وكان ميسينا دينارو يعاني من مرض السرطان وقت إلقاء القبض عليه. وبعد تدهور حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة جرى نقله إلى المستشفى من سجن شديد الحراسة في وسط إيطاليا والذي احتجز فيه في البداية.

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ووفقا لموقع "فرانس 24"، ساعد ميسينا دينارو في شن أعمال إرهابية على الدولة الإيطالية، وعلى مر السنين حُكم عليه بستة أحكام منفصلة بالسجن مدى الحياة، بما في ذلك دوره في مقتل القاضي المناهض للمافيا، جيوفاني فالكوني، في عام 1992 والتفجيرات القاتلة في روما وفلورنسا وميلانو في عام 1993.

وكان ميسينا دينارو ملازما مخلصا للزعيم الأعلى سلفاتوري "الوحش" رينا، الذي قاد عشيرة كورليونيسي التي تم تخليدها في أفلام العراب، والذي توفي في السجن عام 2017.

وكان مقر ميسينا دينارو في مقاطعة تراباني غرب صقلية، لكن نفوذه امتد حتى العاصمة باليرمو بحلول وقت اعتقاله في 16 كانون الثاني 2023.

وكان ميسينا دينارو هاربا منذ عام 1993، وأخيرا ألقت الشرطة القبض عليه أثناء زيارة لعيادة صحية لعلاج السرطان في باليرمو. (الحرة)

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