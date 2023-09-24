اليمن... مقتل 8 جنود يمنيين في هجومين للقاعدة

قال مصدر عسكري ومصادر محلية إن أربعة جنود على الأقل قتلوا، مساء الأحد، في هجوم جديد نفذه على ما يعتقد مسلحون من تنظيم القاعدة في محافظة أبين بجنوب اليمن، وذلك بعد ساعات من مقتل أربعة أفراد من قوات الأمن في محافظة شبوة المجاورة على يد التنظيم نفسه، وفقا لوكالة "رويترز".

Advertisement



وقال المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي، محمد النقيب، لـ"رويترز" إن الهجوم وقع في أثناء قيام دورية راجلة من القوات بمتابعة وملاحقة العناصر الإرهابية في وادي الرفض خارج وادي عومران بمديرية مودية في شرق أبين حيث تنشط العناصر المتطرفة.



وأضاف النقيب أنه ن من الواضح أن العناصر الإرهابية يتم إعدادها من قبل أطراف على رأسها جماعة الحوثيين لمحاولة استعادة مناوراتها على الأقل بالعبوات الناسفة التي تزرعها في أكثر من منطقة في أبين.



وفي وقت سابق لقي 4 جنود من قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي حتفهم عندما استهدفت عبوة ناسفة سيارة إسعاف للقوات في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد غربي محافظة شبوة الجنوبية النفطية التي تنشط بها "العناصر الإرهابية".



ويأتي ذلك في أعقاب هجمات نفذها التنظيم، منذ بداية العام الجاري، بالمحافظة نفسها ردا على العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الموالية للمجلس الانتقالي قبل عام تقريبا وأودت بحياة عشرات الجنود.



واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه. (الحرة)