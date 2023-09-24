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حزب ماكرون يخسر مقاعد في مجلس الشيوخ الفرنسي

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:25
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أفادت صحيفة "لوموند" بأن موقف حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون قد ضعف في انتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان الفرنسي.

ومن بين مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 348 مقعدا، أصبح لحزب ماكرون الآن 24 مقعدا فقط.
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وحصل ثلاثة مرشحين من حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة، مارين لوبان، على مقاعد وعادوا إلى مجلس الشيوخ.

وخسر حزب التجمع الوطني تمثيله في مجلس الشيوخ بعد أن ترك ستيفان رافييه، المنتخب للفترة 2014-2020، الحزب وانضم إلى حركة استرداد فرنسا اليمينية الذي يتزعمه إريك زمور.

واحتفظ الحزب الجمهوري بأغلبيته في مجلس الشيوخ، وعزز اليسار موقفه.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا أمس الأحد. وبموجب القانون الفرنسي، يجب تجديد نصف النواب البالغ عددهم 348 في مجلس الشيوخ بالبرلمان الفرنسي كل ثلاث سنوات. وتم هذا العام انتخاب 170 عضوا بمجلس الشيوخ، وسيتم انتخاب 178 آخرين عام 2026. (RT)
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