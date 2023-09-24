Advertisement

عربي-دولي

بينهم أطفال ونساء.. حقائق عن استهداف عيون المتظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات ايران

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1110629-638312220663810535.jpg
Doc-P-1110629-638312220663810535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير جديد، بالأرقام والأسماء حقائق خطيرة عن "الاستهداف الممنهج" لعيون المتظاهرين وخاصة النساء، اذ قالت جماعة حقوق الإنسان الإيرانية (IHRNGO) إن قوات الأمن في إيران "استهدفت عمدا" عيون ووجوه المتظاهرين خلال حملة القمع التي وصفتها بـ"العنيفة" ردا على المظاهرات العام الماضي، والتي اندلعت بعد وفاة أميني في أثناء حجز الشرطة لها بتهمة انتهاكها قواعد اللباس والحجاب، بحسب ما نقلت إذاعة أوروبا الحرة في تقرير.
Advertisement

وفي التقرير الذي نُشر الجمعة، أعلنت المنظمة الحقوقية ومقرها النروج، أنها تحققت من 138 حالة إصابة في العين أصيبت بها المتظاهرون خلال الاحتجاجات التي استمرت أشهر في مختلف أنحاء إيران، العام الماضي. وأوضحت أن العديد من الضحايا فقدوا الرؤية في عين واحدة، وبعضهم في كلتا العينين.

وكانت تقارير ظهرت تشير إلى تورط قوات الأمن الإيرانية في إطلاق النار على المتظاهرين عمدا في عيونهم، وذلك في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على وفاة أميني، في 16 ايلول 2022.

وقال الضحايا إنهم استُهدفوا عمداً قبل إصابتهم. وقد رفضت الحكومة الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين هذه الاتهامات، وفقا إذاعة أوروبا الحرة. وقالت المنظمة إن من بين الضحايا ثمانية أطفال أصغرهم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات.
 
 
صور للحالات التي وثقها التقرير الجديد تظهر إصاباتهم في العيون برصاص الأمن الإيراني

وأضافت المنظمة في تقريرها إن النساء يشكلن 28 في المئة من المصابين في العيون، لكن 9 فقط من الوفيات،  وقالت المجموعة إنه في عينة أصغر تم جمعها من مدينة مهاباد شمال غرب إيران، تشكل النساء 56 في المئة من المصابين بإصابات العين.

وأشارت المنظمة الى أن العدد الفعلي للمتظاهرين الذين "أعمتهم" قوات الأمن بعد إطلاق النار عليهم في العين غير معروف.

بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حوالي 500 شاب إيراني عولجوا في مستشفيات طهران من إصابات في أعينهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات.
 
صور للحالات التي وثقها التقرير الجديد تظهر إصاباتهم في العيون برصاص الأمن الإيراني


الى ذلك، رصدت مجموعة "إيرانوير"، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، نحو 580 حالة إصابة بالعمى في طهران وإقليم كردستان وحدهما، "لكن الأعداد الفعلية في جميع أنحاء البلاد أعلى بكثير"، بحسب منظمة إيران.

وراح ضحية المظاهرات التي اندلعت بعد وفاة أميني أكثر من 500 شخص، من بينهم 71 طفلا.

ونفذت قوات الأمن الإيرانية على مدى الأيام الماضية انتشارا واسعا مع حلول ذكرى وفاة أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2023-09-25
04:46 | 2023-09-25
04:39 | 2023-09-25
04:23 | 2023-09-25
04:22 | 2023-09-25
04:12 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24