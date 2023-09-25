بعد تكريمه لجندي نازي... رئيس البرلمان الكندي يعتذر

اعتذر رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، عن دعوة مقاتل أوكراني قاتل في الفرقة التطوعية إس إس "غاليسيا" النازية إلى البرلمان وتكريمه خلال زيارة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.



وحظي ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من قدامى المحاربين في القتال ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة خلال اجتماع احتفالي للبرلمان بمناسبة زيارة زيلينسكي.

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ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية صورة مع التعليق "زيلينسكي و(رئيس الوزراء الكندي جوستين) ترودو يحييان ياروسلاف هونك، الذي كان حاضرا في البرلمان، والذي خدم في الفرقة الأولى للجيش الوطني الأوكراني خلال الحرب العالمية الثانية".





واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.



وقال روتا: "علمت لاحقا بمعلومات إضافية جعلتني أندم على القرار... أود أولا أن أقدم أعمق اعتذاري للجاليات اليهودية في كندا وفي جميع أنحاء العالم. إنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي".



وأصر على أنه اتخذ القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان بشكل شخصي، ولم يعرف أحد، بما في ذلك أعضاء الوفد الأوكراني، من الذي سيتم تكريمه.



ومن جانبه، طالب زعيم المعارضة الكندية، بيير بويليفر، ترود باعتذار شخصي بسبب دعوة هونكا.



وأشار إلى أن دائرة البروتوكول التابعة لرئيس الحكومة مسؤولة عن اختيار الضيوف لاجتماع الجمعة على شرف زيارة زيلينسكي، ولم يتمكن أي من البرلمانيين من معرفة "الماضي المظلم" للنازي المسن.



وأدان الفرع الكندي لمنظمة حماية حقوق الإنسان ومكافحة معاداة السامية غير الحكومية، مركز "سيمون فيزنتال"، تكريم هونكا في البرلمان الكندي.



يوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكندي خلال زيارة زيلينسكي، إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي. (RT)