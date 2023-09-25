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عربي-دولي

حرب المسيّرات مستمرة.. أوكرانيا تهاجم كورسك وروسيا تهاجم أوديسا

Lebanon 24
25-09-2023 | 01:29
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تواصل حرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا، مستهدفة المنشآت الحيوية في مدن البلدين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
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كما أعلن حاكم روسي محلي إلى إسقاط مسيرات أوكرانية أخرى في مقاطعة بريانسك الروسية، فيما أعلنت أوكرانيا أن روسيا هاجمت منطقة أوديسا بواسطة 19 مسيرة و14 صاروخا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي كورسك وبريانسك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي دمرت 4 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق جمهورية القرم.
وقال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم الاثنين، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة ألحق أضرارا بعدة منازل ومبنى إداري.

ولفت الحاكم رومان ستاروفويت، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وأن سقف مبنى إداري تضرر أيضا.

وأكد الحاكم الروسي أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

على جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغماز، إنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين ليلاً، فوق منطقة سوراجسكي في منطقة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.
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