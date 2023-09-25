Advertisement

عربي-دولي

تسعة قتلى في حريق مصنع لكرات الغولف في تايوان

Lebanon 24
25-09-2023 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1110662-638312290373996429.jpg
Doc-P-1110662-638312290373996429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضى تسعة أشخاص على الأقل في حريق اندلع في مصنع لكرات رياضة الغولف في #تايوان بينهم أربعة عناصر من فرق الإطفاء، إثر وقوع انفجار على ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

واندلع الحريق مساء الجمعة، واستمر طوال الليل ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص غالبيتهم من العمال، بحسب ما أوضحت حكومة اقليم بينغتونغ في جنوب البلاد لوسائل الاعلام المحلية.
Advertisement

وأفاد مسؤول في الحكومة المحلية وكالة "فرانس برس" بأنّ شخصاً لا يزال في عداد المفقودين الاثنين، إذ ثمة حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد هوية أشلاء عثر عليها في مكان الحادث.

وتفقّدت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين المكان السبت وقدّمت التعازي لعائلات الضحايا، داعية إلى فتح تحقيق.
 
وقال مسؤول في فرق الاطفاء في بينغتونغ، للصحافة المحلية، إنّ مادة البيروكسيد المخزنة في المصنع قد تكون سبّبت بانفجار كبير تلته انفجارات أخرى أصغر.

وقد علّق أشخاص عدة داخل المصنع جراء الانفجارات التي أدّت إلى انهيار جزء من السقف.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2023-09-25
04:46 | 2023-09-25
04:39 | 2023-09-25
04:23 | 2023-09-25
04:22 | 2023-09-25
04:12 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24