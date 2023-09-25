29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
15
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سوق سوداء للبنزين في الخرطوم.. وحيلة غريبة للمهربين
Lebanon 24
25-09-2023
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خضم الصراع المسلح المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تضاعفت معاناة سكان العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بسبب النقص الحاد في الوقود الذي زادت أسعاره بصورة كبيرة ليصبح سعر جالون البنزين 35 ألف جنيه سوداني (58 دولارا) في السوق الموازية.
Advertisement
جاء ذلك بعد توقف جميع محطات الوقود في العاصمة عن الخدمة وتعرض معظمها للنهب والتخريب وسط الاشتباكات المستمرة، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء، وهذه القفزة الكبيرة في أسعار الوقود بعد أن كان سعر جالون البنزين (4.5 لتر) لا يتجاوز 3600 جنيه سوداني قبل اندلاع الصراع في منتصف أبريل نيسان.
لكنه أضاف "أنه قبل حوالي شهر، منع الجيش دخول الوقود إلى العاصمة خوفا من تسربه إلى قوات الدعم السريع الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة"، مشيرا إلى أن ندرة الوقود تسببت في ارتفاع سعر الجالون "بشكل جنوني".
حيلة للبيع
إلى ذلك، شكا عصام من أن التجار يعانون من عمليات نهب متكررة من قبل قوات عسكرية أثناء بيعهم الوقود في الأسواق. وقال إنهم يلجؤون لحيل، ومنها التظاهر ببيع زجاجات مياه مع إخفاء الوقود داخل المتاجر "وعندما يأتي شخص يطلب وقود نجلبه له".
فيما أوضح مصدر في وزارة الطاقة السودانية أن الوزارة توقفت عن إمداد الولايات المتاخمة للخرطوم بالوقود خاصة البنزين خوفا من تهريبه إلى قوات الدعم السريع.
وأشار المصدر، الذي تحدث إلى وكالة أنباء العالم بشرط عدم ذكر اسمه، إلى توقف مصفاة الجيلي في شمال مدينة الخرطوم بحري، وهي المصفاة الرئيسية في السودان، عن العمل تماما بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها في الأيام الأولى للصراع. وقال إن المصفاة كانت تنتج 100 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 40-45 في المئة من احتياجات البلاد من الوقود، وإن وزارة الطاقة كانت تستورد الكميات المتبقية لسد العجز.
تأتي هذه الأزمة لتتراكم مع مشاكل أخرى يعانيها السودانيون منذ تفجر الصراع بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، منها تراجع الخدمات الطبية، وتوقف العديد من المارف عن العمل، وشح المساعدات الانسانية والغذائية، وغيرها العديد من المآسي!
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
10:17 | 2023-09-24
24/09/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: نجم المصارعة هالك هوجان يتزوج بشابة تصغره بـ25 عاماً.. جمالها وسعر خاتمها المرصع بالألماس حديث الجمهور!
Lebanon 24
بالصور: نجم المصارعة هالك هوجان يتزوج بشابة تصغره بـ25 عاماً.. جمالها وسعر خاتمها المرصع بالألماس حديث الجمهور!
08:44 | 2023-09-24
24/09/2023 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
13:28 | 2023-09-24
24/09/2023 01:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
12:36 | 2023-09-24
24/09/2023 12:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
10:29 | 2023-09-24
24/09/2023 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:53 | 2023-09-25
العثور على شظايا صاروخ "إس-300" في بريدنيستروفيه
04:46 | 2023-09-25
تصريح صادم من زوجة زيلينسكي: سيعتمد الأمر على ما إذا كان مجتمعنا يحتاجه كرئيس
04:39 | 2023-09-25
بعد فاجعة درنة الليبية.. قرارٌ بسجن 6 مسؤولين
04:23 | 2023-09-25
رسالة تحذيرية من السودان إلى مصر: "القادم أسوأ"
04:22 | 2023-09-25
احتجاز نائب في البرلمان خلال احتجاجات أرمينيا
04:12 | 2023-09-25
جثامين درنة تخضع للتحليل.. وهذا ما قاله وزير الصحة الليبي عن انتشار الامراض
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
25/09/2023 11:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
25/09/2023 11:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
25/09/2023 11:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24