29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
15
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وثائق سرية تُفجّر فضيحة عن إسرائيل.. ما كُشف عن نتنياهو "غير عادي"!
Lebanon 24
25-09-2023
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية أنّها حصلت على معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ربما يعاني من "حالة عقلية مزمنة".
Advertisement
وتأتي تلك المعلومات ضمن أكثر من 70 ألف صفحة حصلت عليها إيران من وثائق قضائية إسرائيلية، بعضها يحمل أختاماً سرية للغاية.
وأوردت الصحيفة أنّ "نتنياهو هدّد إيران بتوجيه ضربة نووية" فيما بدا وكأنه "نوبة غضب"، مشيرة إلى أنّ نتنياهو حذر قبل أن يتراجع مكتبه عن تصريحاته قائلاً إنه "يجب على إيران
أن تواجه تهديداً نووياً حقيقياً".
وأوضحت أنّ "التحذير قد يكون مؤشراً على سرّ محكم: المرض العقلي لنتنياهو"، إذ إن المعلومات التي حصلت عليها "طهران تايمز" تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة "ربما يعاني من حالة عقلية مزمنة".
وبحسب وثائق القضاء الإسرائيلي، فإنّ نتنياهو وزوجته سارة يعانيان من "مرض نفسي منتكس"، مما دفع أحد أعضاء حزب يائير لابيد إلى اللجوء إلى القضاء للتشكيك في مدى أهلية نتنياهو للمنصب الأعلى في "إسرائيل".
ووسط ذلك، فقد أكدّت الصحيفة أنّ "المهم الآن هو المعلومات السرية للغاية التي بحوزة إيران والتي يمكن أن تعرض الأمن القومي للنظام الإسرائيلي للخطر".
كذلك، أشارت إلى أنّ الأرشيف القضائي للاحتلال يتضمن وثائق تظهر كيف مارس القضاء الإسرائيلي التمييز ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 بطريقة منهجية.
مع هذا، تظهر الوثائق أنّ "القضاة الإسرائيليين يصدرون دائماً أحكاماً ضد الفلسطينيين بناءً على مبادئ توجيهية غير معلنة".
وشدّدت "طهران تايمز" على أنّ "تسرب الأرشيف القضائي الإسرائيلي هو مؤشر آخر على مدى ضعف إسرائيل"، لافتةً إلى أنّ "ذلك يأتي في الوقت الذي كثف فيه المسؤولون الإسرائيليون، ولا سيما رئيس الموساد ديفيد بارنيا، لهجتهم ضد إيران".
(الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
10:17 | 2023-09-24
24/09/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: نجم المصارعة هالك هوجان يتزوج بشابة تصغره بـ25 عاماً.. جمالها وسعر خاتمها المرصع بالألماس حديث الجمهور!
Lebanon 24
بالصور: نجم المصارعة هالك هوجان يتزوج بشابة تصغره بـ25 عاماً.. جمالها وسعر خاتمها المرصع بالألماس حديث الجمهور!
08:44 | 2023-09-24
24/09/2023 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
13:28 | 2023-09-24
24/09/2023 01:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
12:36 | 2023-09-24
24/09/2023 12:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
10:29 | 2023-09-24
24/09/2023 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:53 | 2023-09-25
العثور على شظايا صاروخ "إس-300" في بريدنيستروفيه
04:46 | 2023-09-25
تصريح صادم من زوجة زيلينسكي: سيعتمد الأمر على ما إذا كان مجتمعنا يحتاجه كرئيس
04:39 | 2023-09-25
بعد فاجعة درنة الليبية.. قرارٌ بسجن 6 مسؤولين
04:23 | 2023-09-25
رسالة تحذيرية من السودان إلى مصر: "القادم أسوأ"
04:22 | 2023-09-25
احتجاز نائب في البرلمان خلال احتجاجات أرمينيا
04:12 | 2023-09-25
جثامين درنة تخضع للتحليل.. وهذا ما قاله وزير الصحة الليبي عن انتشار الامراض
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
25/09/2023 11:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
25/09/2023 11:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
25/09/2023 11:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24