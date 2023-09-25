وثائق سرية تُفجّر فضيحة عن إسرائيل.. ما كُشف عن نتنياهو "غير عادي"!

كشفت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية أنّها حصلت على معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ربما يعاني من "حالة عقلية مزمنة".

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وتأتي تلك المعلومات ضمن أكثر من 70 ألف صفحة حصلت عليها إيران من وثائق قضائية إسرائيلية، بعضها يحمل أختاماً سرية للغاية.

وأوردت الصحيفة أنّ "نتنياهو هدّد إيران بتوجيه ضربة نووية" فيما بدا وكأنه "نوبة غضب"، مشيرة إلى أنّ نتنياهو حذر قبل أن يتراجع مكتبه عن تصريحاته قائلاً إنه "يجب على إيران أن تواجه تهديداً نووياً حقيقياً".

وأوضحت أنّ "التحذير قد يكون مؤشراً على سرّ محكم: المرض العقلي لنتنياهو"، إذ إن المعلومات التي حصلت عليها "طهران تايمز" تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة "ربما يعاني من حالة عقلية مزمنة".



وبحسب وثائق القضاء الإسرائيلي، فإنّ نتنياهو وزوجته سارة يعانيان من "مرض نفسي منتكس"، مما دفع أحد أعضاء حزب يائير لابيد إلى اللجوء إلى القضاء للتشكيك في مدى أهلية نتنياهو للمنصب الأعلى في "إسرائيل".



ووسط ذلك، فقد أكدّت الصحيفة أنّ "المهم الآن هو المعلومات السرية للغاية التي بحوزة إيران والتي يمكن أن تعرض الأمن القومي للنظام الإسرائيلي للخطر".



كذلك، أشارت إلى أنّ الأرشيف القضائي للاحتلال يتضمن وثائق تظهر كيف مارس القضاء الإسرائيلي التمييز ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 بطريقة منهجية.



مع هذا، تظهر الوثائق أنّ "القضاة الإسرائيليين يصدرون دائماً أحكاماً ضد الفلسطينيين بناءً على مبادئ توجيهية غير معلنة".



وشدّدت "طهران تايمز" على أنّ "تسرب الأرشيف القضائي الإسرائيلي هو مؤشر آخر على مدى ضعف إسرائيل"، لافتةً إلى أنّ "ذلك يأتي في الوقت الذي كثف فيه المسؤولون الإسرائيليون، ولا سيما رئيس الموساد ديفيد بارنيا، لهجتهم ضد إيران". (الميادين نت)