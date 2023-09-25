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عربي-دولي
في اليوم الرابع من زيارته للصين.. الأسد: التوجه شرقا ضمانتنا السياسية
Lebanon 24
25-09-2023
|
03:17
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد في اليوم الرابع من زيارته للصين، أن بلاده أكثر تمسكا بتعزيز علاقاتها مع دول الشرق بوصفها "الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية".
كما عبر في تصريحات اليوم الاثنين، خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين سوريا والصين في المجالات المختلفة.
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وأضاف أن "العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق".
إلى ذلك، شكر الحكومة الصينية على دعمها بلاده في مواجهة كارثة الزلزال وفي حربها على "الارهاب".
من جهته، شدد رئيس الوزراء الصيني على ضرورة بذل المزيد من التنسيق والتعاون، بما يصون المصلحة المشتركة للبلدين مؤكدا دعم بلاده المستمر لسوريا.
كما أضاف أن بلاده "حريصة على انتهاز فرصة إعلان إقامة العلاقات الاستراتيجية خلال لقاء الرئيسين الأسد وشي جين بينغ لتقديم الدعم لسوريا في إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار".
وكان الرئيس الصيني أعلن خلال لقائه نظيره السوري يوم الجمعة الماضي، أنّ البلدين أقاما "شراكة استراتيجية" على مختلف الأصعدة. (العربية)
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