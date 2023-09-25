متهم باستخدام العنف ضد ضباط... محكمة تمدد اعتقال نجل الرئيس الأرمني السابق

قررت محكمة في يريفان وضع ليفون كوتشاريان نجل الرئيس الأرمني السابق روبرت كوتشاريان، والمتهم باستخدام العنف ضد ضباط الشرطة، رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهر، حسبما أفاد محاميه.

وكتب المحامي ألكسندر كوشوباييف عبر "فيسبوك" اليوم الاثنين: "ليفون كوتشاريان اعتقل لمدة شهر".

Advertisement



وفي وقت سابق، ذكر كوشوباييف أن ليفون كوتشاريان تعرض "للضرب المبرح" على أيدي ضباط الشرطة الخاصة خلال مسيرة احتجاجية في يريفان، وتم نقله إلى المستشفى.



وأشار كوشوباييف إلى أنه تم بعد ذلك احتجاز كوتشاريان "بشبهة ضرب أربعة من ضباط الشرطة الخاصة"، وصفها المحامي بأنها "لا أساس لها من الصحة" ووراءها دوافع سياسية.



وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، احتجزت الشرطة الأرمنية أكثر من 50 ناشطا خلال الفعاليات الاحتجاجية التي تشهدها يريفان منذ إطلاق أذربيجان عملية عسكرية خاطفة مطلع الأسبوع الماضي لاستعادة سيطرتها الكاملة على إقليم قره باغ.



ويطالب المشاركون في احتجاجات يريفان برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يتهمونه بـ"تسليم" إقليم قره باغ لأذربيجان. (RT)