استخدامها قد يؤدي إلى تصعيد النزاع الروسي - الأوكراني.. صواريخ "ATACMS" في "السوق السوداء"

صرح المارشال المتقاعد في سلاح الجو البريطاني شون بيل بأن صواريخ "ATACMS" التي تدرس الولايات المتحدة احتمال توريدها لأوكرانيا، قد تظهر في السوق السوداء.

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وقال بيل لقناة "Sky News": "كل مرة عندما يتم تسليم الأسلحة لأوكرانيا يوجد هناك احتمال أن يظهر جزء منها في السوق السوداء".وذكر أن "ATACMS" هي صواريخ باليستية قادرة على تنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن استخدام هذه الصواريخ لمثل هذه الأغراض قد يؤدي إلى تصعيد النزاع، الأمر الذي لا تريده الولايات المتحدة.وأوضح: "إن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على وعود من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تستخدم الصواريخ بهذه الطريقة لضرب عمق روسيا". (روسيا اليوم)