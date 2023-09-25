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عربي-دولي
جثامين درنة تخضع للتحليل.. وهذا ما قاله وزير الصحة الليبي عن انتشار الامراض
Lebanon 24
25-09-2023
|
04:12
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ا تزال عمليات انتشال الجثث والتعرف على هوياتها مستمرة، في درنة المنكوبة بالشرق الليبي جراء الاعصار دانيال الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين.
وأوضح وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، أنه تم توثيق 3868 قتيلا من ضحايا السيول في درنة، بين من تم دفنهم ومن صدرت لهم شهادات وفاة، مضيفا أن عمليات البحث لا تزال جارية، ومعبرا عن أمله في أن تنتهي قريبا.
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كما أوضح أن "هناك بعض الجثامين التي تخضع لأخذ العيّنات للتعرف عليها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
إلا أنه أكد أن عدد الضحايا غير نهائي، لافتا إلى أن الناطق الإعلامي الرسمي سينشر الأرقام المحدثة التي يأخذها من وزارة الصحة يوميا.
إلى ذلك، طمأن عبد الجليل على أن دفن ضحايا السيول لن يكون مصدرا لأي وباء، موضحا أن الحكومة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية بينها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود يتخذون احتياطات كبيرة لرصد أي أوبئة والوقاية منها.
وقال: "قمنا بحملة تطعيم كاملة للجميع، سواء كانوا فرق الإنقاذ أو من العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الصحية، أي من هم على احتكاك مباشر، وقد بدأنا بالأطفال".
كما أضاف أن السلطات تتابع حاليا جودة المياه متابعة يومية لا سيما مصادرها، مؤكدا أن كل الأمور في الحدود الاعتيادية. وشدد على أن الوزارة تتابع هذا الموضوع بحرص واهتمام. (العربية)
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