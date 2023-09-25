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احتجاز نائب في البرلمان خلال احتجاجات أرمينيا

Lebanon 24
25-09-2023 | 04:22
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أفاد المحامي الأرمني أرسين بابايان بأنه تم اعتقال عضو في البرلمان خلال احتجاجات اليوم الاثنين، محذرا الشرطة من أن مثل هذه الخطوة تستوجب المسؤولية الجنائية.

وكتب المحامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "للتو تم اعتقال عضو الجمعية الوطنية تاديفوس أفيتيسيان. إذا لم تثبت (الشرطة) أن أفيتيسيان ارتكب جريمة متعمدة وتم احتجازه على أساس شبهة معقولة، فإن أولئك الذين أصدروا الأمر بالاعتقال "يجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية".
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وأفادت الداخلية الأرمنية بتوقيف أكثر من 140 شخصا أثناء الفعاليات الاحتجاجية في يريفان منذ فجر اليوم الاثنين.


وفي وقت سابق اليوم قرر القضاء الأرمني وضع ليفون كوتشاريان نجل الرئيس الأرمني السابق، والمتهم باستخدام العنف ضد ضباط الشرطة، رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهر.

وتشهد العاصمة الأرمنية فعاليات احتجاجية منذ تنفيذ أذربيجان عملية عسكرية خاطفة الثلاثاء والأربعاء الماضيين في إقليم قره باغ لاستعادة سيطرتها الكاملة عليه.

ويطالب المشاركون في احتجاجات يريفان برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يتهمونه بـ"تسليم" إقليم قره باغ لأذربيجان. (RT)
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