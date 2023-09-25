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عربي-دولي

رسالة تحذيرية من السودان إلى مصر: "القادم أسوأ"

Lebanon 24
25-09-2023 | 04:23
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على منصة "اكس"، فيديو وصف بالكارثي لجفاف النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر "القادم أسوأ".
 
وتصدر "سد النهضة" تريند "اكس" في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أكدت وزارة الري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا يومي 23 و24 أيلول، دون تحقيق تقدم يذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

ويظهر في الفيديو مواطن من السودان يتحدث عن النيل الأزرق، وسط جفاف واضح لنهر النيل، حيث قال المواطن السوداني إنه بسبب "سد النهضة"، حيث يظهر الطمي الأسود الموجود في النيل بعد جفافه. (روسيا اليوم) 
 
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