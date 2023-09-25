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عربي-دولي

تصريح صادم من زوجة زيلينسكي: سيعتمد الأمر على ما إذا كان مجتمعنا يحتاجه كرئيس

Lebanon 24
25-09-2023 | 04:46
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سيعتمد الأمر على ما إذا كان مجتمعنا يحتاجه كرئيس
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شككت يلينا زيلينسكايا حرم الرئيس الأوكراني في مشاركته بالانتخابات المحتملة في أوكرانيا عام 2024.

جاء ذلك وفق ما ذكره موقع Business Insider، نقلا عنها، حيث أضافت: "سيعتمد الأمر على ما إذا كان مجتمعنا يحتاجه كرئيس. وإذا شعر المجتمع الأوكراني أنه لم يعد يريد رؤيته زعيما للبلاد، فمن المرجح أنه لن يترشح".
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واعترفت زيلينسكايا للصحفيين الأميركيين في مقابلة لها، بأنها لم تدعم بشكل كامل ترشيح زوجها خلال مشاركته الأولى في الانتخابات الرئاسية. وكما ذكر فلاديمير زيلينسكي سابقا، فإنه يحظر إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية المعلنة في البلاد، إلا أن مثل هذا الاحتمال قائم إذا ما دعمته التغييرات التشريعية ذات الصلة من قبل البرلمان، وإذا ما خصص الغرب الأموال، وتمكن المراقبون من الوصول "إلى الخنادق". (RT)
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