العثور على شظايا صاروخ "إس-300" في بريدنيستروفيه

قال أوليغ بيلياكوف الرئيس المناوب للجنة المراقبة المشتركة عن بريدنيستروفيه، إنه تم العثور على شظايا صاروخ "إس-300" في قرية كيتسكاني التابعة لهذه الجمهورية غير المعترف بها.



وأضاف: "في الساعة 00:54 من يوم 25 أيلول تم سماع، دوي انفجار قوي إلى حد ما فوق أراضي بريدنيستروفيه. وأثار الأمر الانفعال الشديد بين السكان الذين يعيشون في منطقة قرية كيتسكاني".

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ووفقا له "سقطت شظايا الصاروخ، على المنطقة الأمنية بمحاذاة شارع يونوست في قرية كيتسكاني التي تبعد فقط 10 كلم عن تيراسبول".



وأشار بيلياكوف، إلى أن عناصر الهندسة العسكرية ورجال الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث. وتم تطويق المنطقة التي سقط فيها حطام الصاروخ. ووصل إلى المنطقة كذلك مراقبون عسكريون من قوة حفظ السلام المشتركة.



وقال: "وتبين من التحقيق أن هذه شظايا صاروخ قتالي من طراز إس-300. ومن العلامات الموجودة على شظايا الصاروخ ثبت أنه من الصواريخ المنتجة في عام 1968". (روسيا اليوم)