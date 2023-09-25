Advertisement

عربي-دولي

العثور على شظايا صاروخ "إس-300" في بريدنيستروفيه

Lebanon 24
25-09-2023 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1110725-638312397382059882.jpg
Doc-P-1110725-638312397382059882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أوليغ بيلياكوف الرئيس المناوب للجنة المراقبة المشتركة عن بريدنيستروفيه، إنه تم العثور على شظايا صاروخ "إس-300" في قرية كيتسكاني التابعة لهذه الجمهورية غير المعترف بها.

وأضاف: "في الساعة 00:54 من يوم 25 أيلول تم سماع، دوي انفجار قوي إلى حد ما فوق أراضي بريدنيستروفيه. وأثار الأمر الانفعال الشديد بين السكان الذين يعيشون في منطقة قرية كيتسكاني".
Advertisement
 
ووفقا له "سقطت شظايا الصاروخ، على المنطقة الأمنية بمحاذاة شارع يونوست في قرية كيتسكاني التي تبعد فقط 10 كلم عن تيراسبول".

وأشار بيلياكوف، إلى أن عناصر الهندسة العسكرية ورجال الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث. وتم تطويق المنطقة التي سقط فيها حطام الصاروخ. ووصل إلى المنطقة كذلك مراقبون عسكريون من قوة حفظ السلام المشتركة.

وقال: "وتبين من التحقيق أن هذه شظايا صاروخ قتالي من طراز إس-300. ومن العلامات الموجودة على شظايا الصاروخ ثبت أنه من الصواريخ المنتجة في عام 1968". (روسيا اليوم) 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-09-25
08:40 | 2023-09-25
08:00 | 2023-09-25
07:58 | 2023-09-25
07:39 | 2023-09-25
07:27 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24