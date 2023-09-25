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عربي-دولي

"حدوثه حتميّ"... مدينة تترقب أنّ يضربها زلزال عنيف الدمار سيكون كبيراً وعدد الضحايا هائل

Lebanon 24
25-09-2023 | 04:58
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يعتقد اليابانيون أن بلادهم تتعرض لزلزال ضخم واحد كل 100 عام، يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ودمار هائل، ويرجح أن يصيب العاصمة طوكيو التي يقطنها أكثر من 38 مليون نسمة.

وتذكر تقديرات رسمية أن زلزالا قويا بدرجة استثنائية يضرب طوكيو كل مئة عام، آخرها حدث في عام 1923، وكانت قوته 7.9 على مقياس ريختر، وقد أودى بحياة حوالي 100000 شخص.
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خبراء متخصصون يعبرون في المدة الأخيرة عن مخاوفهم من وقوع زلزال هائل وعنيف قد يضرب منطقة طوكيو في العقود الثلاثة المقبلة، ويؤكدون أن حدوثه حتمي والتساؤل يدور فقط حول موعده.

ويتوقّع العلماء اليابانيون أن يضرب زلزال عنيف بقوة 9.1 على مقياس ريختر بحر الصين الجنوبي بين عامي 2030 و2040، وذلك اعتمادا على "نظرية الصفائح التكتونية". (روسيا اليوم)
 
 
 
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