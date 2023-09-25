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5 آلاف شخص دخلوا أرمينيا من قره باغ

Lebanon 24
25-09-2023 | 06:09
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أفاد المكتب الصحفي للحكومة الأرمنية عن وصول نحو 5 آلاف شخص إلى أرمينيا من إقليم قره باغ، اليوم الاثنين. (روسيا اليوم)
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