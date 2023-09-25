الكرملين رفض الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ

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رفض الكرملين الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ في تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي وصف امس تحالفات بلاده الحالية بأنها "غير فاعلة"، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: "نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ التي تتصرف ببسالة"، رافضا أي "مأخذ عليها أو اتهامها بالتقصير".