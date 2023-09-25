الفضيحة الأكبر في إسرائيل.. تقريرٌ يكشف أبعاد حادثة سرقة "دبابة ميركافا"

لطالما كانت دبابات الميركافا القتالية مصدر فخر واعتزاز للجيش الإسرائيلي بصفتها أحد أقوى الدبابات عالمياً، لكن جيش الإحتلال اكتشف مؤخراً عيباً جديداً في تلك الدبابات وهو عدم تحصينها ضد السرقة.

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السلطات الإسرائيلية قالت قبل أيّام إنّ دبابة من طراز "ميركافا 2" اختفت من ميدان إطلاق نار تابع للجيش الإسرائيلي خارج زخرون يعقوب، وبعد عمليات بحث وتمشيط، تم العثور على تلك الدبابة في ساحة للخردة في أحد ضواحي حيفا، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة.



هذه الحادثة سلطت الضوء على ظاهرة تؤرق المؤسسة الأمنية الإسرائيلي، وهي تسرب أسلحة الجيش من القواعد العسكرية وتهريبها للضفة الغربية المحتلة لتباع للفلسطينيين بأسعار مضاعفة.



هل سُرقت؟



الصحيفة الإسرائيلية تقول إن ممثلاً عن وزارة الدفاع قام بالإبلاغ عن اختفاء الدبابة من موقع الجيش لجهاز الشرطة، ليقوم بعدها بإطلاق عملية البحث عن الجناة.



وبعد العثور على المركبة القتالية، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال رجلين في الأربعين من العمر من مدينتي طبرية وحيفا بعد الاشتباه بضلوعهما في سرقة الدبابة من القاعدة العسكرية. السلطات الإسرائيلية قالت قبل أيّام إنّ دبابة من طراز "ميركافا 2" اختفت من ميدان إطلاق نار تابع للجيش الإسرائيلي خارج زخرون يعقوب، وبعد عمليات بحث وتمشيط، تم العثور على تلك الدبابة في ساحة للخردة في أحد ضواحي حيفا، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة.هذه الحادثة سلطت الضوء على ظاهرة تؤرق المؤسسة الأمنية الإسرائيلي، وهي تسرب أسلحة الجيش من القواعد العسكرية وتهريبها للضفة الغربية المحتلة لتباع للفلسطينيين بأسعار مضاعفة.الصحيفة الإسرائيلية تقول إن ممثلاً عن وزارة الدفاع قام بالإبلاغ عن اختفاء الدبابة من موقع الجيش لجهاز الشرطة، ليقوم بعدها بإطلاق عملية البحث عن الجناة.وبعد العثور على المركبة القتالية، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال رجلين في الأربعين من العمر من مدينتي طبرية وحيفا بعد الاشتباه بضلوعهما في سرقة الدبابة من القاعدة العسكرية.

الجيش يهوّن من خطورة الحادثة



الجيش الإسرائيلي سارع للتقليل من خطورة حادثة سرقة الدبابة بالقول إن تلك المركبة القتالية من طراز "ميركافا 2" لم تكن قيد الاستخدام منذ سنوات ولا تحتوي على ذخيرة، وأنها كانت متمركزة في ميدان إطلاق نار بالقرب من مفرق إلياكيم كهدف ثابت للتدريبات.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس"، بأن نطاق الرماية ذلك نادراً ما يستخدم وأنه مفتوح بشكل عام للمتنزهين والمشاة. إلا أنّ مدير الأمن في وزارة الدفاع قال إنه تم إطلاق تحقيق حول القدرة التي مكّنت الجناة من سرقة مركبة بهذا الحجم من موقع تدريب.



السلاح الإسرائيلي في أيدي الفلسطينيين



في بدايات الانتفاضة الثانية عام 2000، قدرت إسرائيل أنه في يد التنظيم المسلح التابع لحركة فتح نحو 70 ألف قطعة سلاح رشاش وآلي وأسلحة ثقيلة. في الواقع، فإنّ العديد من تلك الأسلحة لم تأتِ من الخارج، بل جاءت من القواعد العسكرية الإسرائيلية نفسها ووصلت لأيدي الفلسطينيين عبر مهربين إسرائيليين مقابل أموال طائلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" الإسرائيليّة.



مع هذا، تقول الصحيفة عينها إنّ المستوطنين والجنود الإسرائيليين يُقتلون بأسلحتهم التي صنعوها بأيديهم بعد وصولها للفلسطينيين.



حملات فاشلة لجمع السلاح المهرب



في شهر نيسان الماضي، حكمت محكمة إسرائيلية بالحبس لمدة 7 سنوات ونصف على جندي من الجيش الإسرائيلي بتهمة بيعه السلاح المسروق لفلسطينيين من الخليل وتنكره في زي ضابط قبل عامين. وفي العام 2018، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مواطنين بتهمة تهريب السلاح للفلسطينيين. وفعلياً، فإن مثل هذه الاعتقالات تهدف لإخافة المهربين وردعهم، لكنها على ما يبدو غير فعالة.



ووسط كل ذلك، يستمر الجيش الإسرائيلي بشنّ اقتحامات للمدن الفلسطينية بشكل يومي بهدف فرض سيطرته على الأراضي المحتلة وإخافة الفلسطينيين والعثور على أسلحة فصائل المقاومة المسلحة. إلا أنّ خبراء إسرائيليين يقدرون بأن ما يعثر عليه الجيش عادة لا يعدو مجرد قطرة في محيط مقابل الأسلحة والذخيرة التي يتم سرقتها وتهريبها من قواعد الجيش.

وبحسب تقديرات جهاز الشاباك الإسرائيلي، يوجد سلاح في واحد من كل 6 بيوت فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. (بلينكس - blinx)