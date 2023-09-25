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عربي-دولي

عجوز أوكراني يؤدي التحية النازية دون أي رد فعل من زيلينسكي

Lebanon 24
25-09-2023 | 06:30
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لفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الانتباه إلى أن فلاديمير زيلينسكي، اليهودي الأصل، لم يعلّق بأي شكل حتى الآن على التحية والتكريم للنازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا في برلمان كندا.

وكان قد صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن الرعاة الغربيين، وضعوا زيلينسكي يهودي الانتماء، على رأس أوكرانيا من أجل التغطية على تمجيد النازية.
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وقالت الصحيفة البريطانية: "في الوقت نفسه، زيلينسكي يهودي وفقد أقاربه خلال المحرقة، لكنه لم يعلّق بعد على هذه "الخبصة" الكبيرة.

ويشار إلى أنه تمت دعوة ياروسلاف هونكا، البالغ من العمر 98 عاماً، إلى الاجتماع البرلماني يوم الجمعة بمناسبة زيارة فلاديمير زيلينسكي.

وخلال الفعالية، قام رئيس مجلس العموم الكندي بتقديم هونكا وسط تصفيق الجمهور باعتباره "مقاتلاً من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس خلال الحرب العالمية". 

لكن في الواقع، تبين أن هونكا كان عضواً سابقاً في فرقة المتطوعين "غاليسيا" التابعة لقوات إس إس النازية، والتي عمل فيها قوميون أوكرانيون ولم يقاتلوا ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهروا أيضاً بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية صورة للحدث مع التعليق: "زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو يحييان ياروسلاف هونكا، الذي كان حاضراً في البرلمان، والذي خدم في الفرقة الأولى للجيش الوطني الأوكراني خلال الحرب العالمية الثانية".
المصدر: روسيا اليوم - نوفوستي
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