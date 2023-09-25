دولة عربية مهمة لكل العالم الآن.. من هي وما الأسباب وراء ذلك؟

وسط دومينو الانقلابات الأفريقية، تقف دولة عربية أفريقية صامدة، وتستحوذ على اهتمام دولي فائق نظراً لاعتبارها المعقل الوحيد للاستقرار السياسي النسبي في منطقة الساحل في الغرب الأفريقي، التي تتكون من أنظمة تقودها مجالس عسكرية مثل مالي، وبوركينا فاسو، وتشاد، والنيجر.

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وتدور المنافسة حول احتياطيات تلك الدولة الأفريقية العربية من الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة الخضراء التي توفرها تضاريسها الصحراوية الشاسعة، وموقعها الاستراتيجي على ساحل المحيط الأطلسي.. فمن هي هذه الدولة؟ الإجابة في السطور التالية. وتدور المنافسة حول احتياطيات تلك الدولة الأفريقية العربية من الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة الخضراء التي توفرها تضاريسها الصحراوية الشاسعة، وموقعها الاستراتيجي على ساحل المحيط الأطلسي.. فمن هي هذه الدولة؟ الإجابة في السطور التالية.

الدولة المذكورة هي موريتانيا، وقد تحوّلت إلى ملاذٍ آمن في منطقة الساحل المضطربة الأمر الذي جعلها في مرمى منافسات القوى الخارجية.

ويتوقف عند حدود موريتانيا حزام الانقلابات في أفريقيا، كما أن الصينيين والعرب والغرب يتقربون منها علماً أنه يتمّ التغاضي دائماً عن أهميتها الجيوسياسية.

دولة تستقبل 100 ألف لاجئ



في 28 تموز الماضي، التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بنظيره الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في مدينة تشنغدو الصينية. كان لقاء شي مع الغزواني هو الثاني له في غضون 8 أشهر، بعد لقاء في قمة الصين والدول العربية في الرياض، في 9 كانون الأول 2022.



بعد اجتماعهما، وقعت الصين اتفاقيات تعاون شملت قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والطاقة الخضراء، ومنحت 21 مليون دولار لتخفيف عبء الديون عن موريتانيا.



وللتذكير، فإن موريتانيا انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق، الصينية، في العام 2018، لكن توقيت تودد الصين لموريتانيا كان لافتا، وفق تحليل لمجلة "فوريس بوليسي" الأميركية، إذ حدث ذلك بعد ساعات فقط من الانقلاب الذي نفذه عبد الرحمن تشياني ضدّ رئيس النيجر محمد بازوم في النيجر.



وأعقب ذلك زيارة وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولز في 14 آب إلى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط. في الواقع، كانت زيارة شولز بمثابة اعتراف ضمني بأهمية قبول موريتانيا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4.6 ملايين نسمة، ما يصل إلى 100 ألف لاجئ من البلدان المجاورة.



تودد الصين وألمانيا لموريتانيا يعكس مبادرات موازية من قبل قوى عظمى عالمية، وقوى إقليمية في الشرق الأوسط، وتمتد هذه الجهود من مبادرات مكافحة الإرهاب إلى تطوير الهيدروجين الأخضر، ومن المرجح أن تتكثف إذا قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التدخل عسكريا في النيجر، وفق المجلة الأميركية.



ذهب ويورانيوم وشريكة للناتو



تحول موريتانيا إلى ملاذ آمن في منطقة الساحل المضطربة جعلها في مرمى منافسات القوى الخارجية.



رغم انضمام موريتانيا إلى برنامج الحوار المتوسطي التابع لحلف شمال الأطلسي في عام 1995، إلّا أنّ سلسلة الانقلابات التي شهدتها أدّت إلى تقييد التعاون مع الدول الغربية.



وبعد انقلاب آب 2008 الذي أوصل سلف الغزواني محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة، سارعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى قطع جميع المساعدات غير الإنسانية عن موريتانيا.



وفي تشرين الأول 2009، التقى عزيز بالرئيس الفرنسي، آنذاك، نيكولا ساركوزي وكبار رجال الأعمال في باريس، فتحسنت العلاقات بين موريتانيا والغرب.

الأخبار هذه جرى الترحيب بها من قبل الشركات الغربية، مثل شركة تعدين الذهب الكندية ريد باك ماينينغ وشركة تعدين اليورانيوم الأسترالية مورشيسون يونايتد، التي حافظت على مصالحها التجارية في موريتانيا بعد الانقلاب.



ومع تحسن الوضع الأمني في موريتانيا وتحوّل نظامها السياسي إلى شبه ديمقراطي، تعززت علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي بشكل كبير، ودرّب حلف شمال الأطلسي أفراداً عسكريين موريتانيين وأنشأ 4 مراكز لإدارة الأزمات في البلاد، ما ساعد في قدرته على مكافحة التهديدات الأمنية والصحة العامة.



وفي كانون الثاني 2021، أصبح الغزواني أوّل رئيس موريتاني يزور مقرّ الناتو.



وأثارت دعوة موريتانيا لحضور قمة مدريد في حزيران 2022، باعتبارها شريكا من خارج الناتو، تكهنات بإمكانية إنشاء قاعدة لحلف شمال الأطلسي على ساحلها الأطلسي الذي له قيمة استراتيجية.



موريتانيا.. طريق عبور المهاجرين إلى أوروبا



توسيع التعاون الأمني بين الناتو وموريتانيا مدفوع أيضا برغبة الدول الأوروبية في كبح جماح تدفقات الهجرة غير الشرعية من منطقة الساحل. وتُعدّ موريتانيا طريق عبور شهير للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون إلى دخول أوروبا عبر جزر الكناري.



وفي تشرين الثاني 2022، أبرمت إسبانيا اتفاقا لتقديم المساعدة اللوجستية لجهود موريتانيا لكبح جماح المهاجرين غير الشرعيين. مع هذا، فإن التعليق الأخير لتعاون المفوضية الأوروبية في مجال الهجرة مع النيجر يزيد من أهمية موريتانيا في هذا المجال.





700 ألف كيلومتر مربع للطاقة الخضراء



مع سعي الدول الأوروبية للبحث عن موردي الطاقة البديلة، اكتسبت موريتانيا أهمية استراتيجية جديدة، ومن المقرر أن تصبح مُصدّراً للغاز إلى أوروبا بحلول نهاية عام 2023.



يمكن لموريتانيا أيضا أن تضع نفسها بسهولة بصفتها مركزا للطاقة المتجددة في غرب أفريقيا، حيث تتوفر لها 700 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المتاحة لبناء الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.



وفي آذار 2023، وقعت شركة Conjuncta الألمانية لتطوير المشروعات مذكرة تفاهم مع شركة Infinity المصرية لتوفير الطاقة، وشركة مصدر الإماراتية، لمشروع هيدروجين أخضر بقيمة 34 مليار دولار في موريتانيا.



ويمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى إنتاج ما يصل إلى 8 ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر سنوياً. (بلينكس - blinx)