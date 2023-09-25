Advertisement

عربي-دولي

خطرٌ "يتمدّد" إلى العالم.. تفاصيل مثيرة عن "عدوى سيئة"!

Lebanon 24
25-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1110755-638312472579039098.jpg
Doc-P-1110755-638312472579039098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد بعض العلماء أن الاهتمام بعلاج حالات العدوى الناجمة عن الفطريات في جميع أنحاء العالم أقل من المستوى المطلوب، رغم تسببها بالكثير من الوفيات، ويتنامى هذا الخطر خصوصاً بفعل تزايد مقاومة هذه الفطريات للعلاجات المتوافرة حالياً، فما القصة؟
Advertisement

في المركز المرجعي الوطني للفطريات الغازية ومضادات الفطريات في معهد باستور في باريس، يتم فحص الفطر بدقة شديدة. الباحثون هناك يجرون تحاليل لحوالى 800 عينة كل عام، تشمل سلالات الخميرة أو الفطريات الخيطية (العفن) المزروعة، خصوصاً تحت المجهر، لتحديد أنواعها ومقاومتها المحتملة للعلاجات.

وتقول فاني لانترنييه، وهي أخصائية في الأمراض المعدية في مستشفى نيكر ومسؤولة في المركز المرجعي التابع لمعهد باستور، إن "الفطريات موجودة في كل مكان، سواء كانت مرئية أم لا".

ويعتقد علماء الفطريات أنّ هناك ما لا يقل عن مليون نوع من الفطر على الأرض. كذلك، يقول الباحثون إن الفطريات تتكاثر عن طريق نشر الجراثيم المجهرية، وغالباً ما توجد هذه الجراثيم في الهواء والتربة، ويمكن استنشاقها أو تناولها مع الطعام.

وتُعدّ بعض الخمائر أيضاً جزءاً من الكائنات الحية الدقيقة، وتوجد على الجلد وفي الجهاز الهضمي.

حالات عدوى مطّردة

تقول لانترنييه "إنها ستؤثر بشكل خاص على المرضى الضعفاء، بينهم على سبيل المثال، المصابون بالسرطان، أو بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء أو لجراحات ثقيلة".

وتشير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ازدياداً في بعض الالتهابات الفطرية، بسبب الاستخدام المتزايد للعلاجات المثبطة للمناعة لعلاج أمراض أخرى.

أرقام منظمة الصحة

في العام الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 19 نوع من الفطريات يجب دراستها كأولوية، قائلة إنها تشكّل "تهديداً كبيراً للصحة العامة".

ومن بين الأنواع المسببة للمشكلات بشكل خاص، بحسب منظمة الصحة العالمية، "كريبتوكوكوس نيوفورمانس" (التي يمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى التهاب السحايا)، أو "كانديدا أوريس" (التي يمكن أن تسبب التهابات في أعضاء مختلفة، وخصوصاً الدماغ) أو "أسبرجيلوس فوفيغاتيس" (التي قد تسبب أمراضاً رئوية).

وترتبط هذه العدوى بمعدلات وفيات عالية جداً تصل إلى 60% لدى البعض، في حين أنَّ انتشار الأمراض الفطرية المتوطنة ونطاقها الجغرافي - الذي كان يقتصر على مناطق معينة - يتوسع في جميع أنحاء العالم نتيجة للاحترار المناخي وزيادة السفر.

تحذير "سي دي سي".. مقاومة أكبر للعلاجات

في الربيع، حذرت المراكز الصحية الأميركية (سي دي سي) من زيادة حالات الإصابة بفطريات "كانديدا أوريس"، وهي خميرة تنتشر حول العالم، في ظل توسع تفشيها في المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد.

ولا تزال فرنسا متأثرة قليلاً بهذه المشكلة. لكن لمنع توطن وانتشار هذه الخميرة في المستشفيات الفرنسية، يوصى منذ هذا الصيف بإجراء فحص لمستوى انتشار "كانديدا أوريس" على المرضى الذين يدخلون بعد العلاج في مستشفيات خارج البلاد.

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة، فإن الالتهابات الفطرية لا تحظى إلا بالقليل جداً من الاهتمام والموارد، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ومن الشائع على نحو متزايد أن تكون مسبّبات الأمراض أكثر مقاومة للعلاجات، مثل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وفي السياق، تقول سارة ديليير، وهي عالمة فطريات في مستشفى سانت لويس في باريس وباحثة في معهد باستور: "نستخدم مضادات للفطريات (أدوية) لعلاج المرضى، ولكن أيضاً في الحقول لمنع بعض الفطريات من الفتك بالمحاصيل".

وبمرور الوقت، "تصبح بعض الفطريات مثل الرشاشيات مقاومة لمضادات الفطريات، ويتبين أن علاج المرضى الذين يصابون بها يصبح أكثر تعقيداً"، وفق ديليير. (بلينكس - blinx)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:28 | 2023-09-25
16:59 | 2023-09-25
16:30 | 2023-09-25
15:14 | 2023-09-25
14:30 | 2023-09-25
14:00 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24