خطرٌ "يتمدّد" إلى العالم.. تفاصيل مثيرة عن "عدوى سيئة"!

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في المركز المرجعي الوطني للفطريات الغازية ومضادات الفطريات في معهد باستور في باريس، يتم فحص الفطر بدقة شديدة. الباحثون هناك يجرون تحاليل لحوالى 800 عينة كل عام، تشمل سلالات الخميرة أو الفطريات الخيطية (العفن) المزروعة، خصوصاً تحت المجهر، لتحديد أنواعها ومقاومتها المحتملة للعلاجات.وتقول فاني لانترنييه، وهي أخصائية في الأمراض المعدية في مستشفى نيكر ومسؤولة في المركز المرجعي التابع لمعهد باستور، إن "الفطريات موجودة في كل مكان، سواء كانت مرئية أم لا".ويعتقد علماء الفطريات أنّ هناك ما لا يقل عن مليون نوع من الفطر على الأرض. كذلك، يقول الباحثون إن الفطريات تتكاثر عن طريق نشر الجراثيم المجهرية، وغالباً ما توجد هذه الجراثيم في الهواء والتربة، ويمكن استنشاقها أو تناولها مع الطعام.وتُعدّ بعض الخمائر أيضاً جزءاً من الكائنات الحية الدقيقة، وتوجد على الجلد وفي الجهاز الهضمي.تقول لانترنييه "إنها ستؤثر بشكل خاص على المرضى الضعفاء، بينهم على سبيل المثال، المصابون بالسرطان، أو بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء أو لجراحات ثقيلة".وتشير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ازدياداً في بعض الالتهابات الفطرية، بسبب الاستخدام المتزايد للعلاجات المثبطة للمناعة لعلاج أمراض أخرى.في العام الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 19 نوع من الفطريات يجب دراستها كأولوية، قائلة إنها تشكّل "تهديداً كبيراً للصحة العامة".ومن بين الأنواع المسببة للمشكلات بشكل خاص، بحسب منظمة الصحة العالمية، "كريبتوكوكوس نيوفورمانس" (التي يمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى التهاب السحايا)، أو "كانديدا أوريس" (التي يمكن أن تسبب التهابات في أعضاء مختلفة، وخصوصاً الدماغ) أو "أسبرجيلوس فوفيغاتيس" (التي قد تسبب أمراضاً رئوية).وترتبط هذه العدوى بمعدلات وفيات عالية جداً تصل إلى 60% لدى البعض، في حين أنَّ انتشار الأمراض الفطرية المتوطنة ونطاقها الجغرافي - الذي كان يقتصر على مناطق معينة - يتوسع في جميع أنحاء العالم نتيجة للاحترار المناخي وزيادة السفر.في الربيع، حذرت المراكز الصحية الأميركية (سي دي سي) من زيادة حالات الإصابة بفطريات "كانديدا أوريس"، وهي خميرة تنتشر حول العالم، في ظل توسع تفشيها في المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد.ولا تزال فرنسا متأثرة قليلاً بهذه المشكلة. لكن لمنع توطن وانتشار هذه الخميرة في المستشفيات الفرنسية، يوصى منذ هذا الصيف بإجراء فحص لمستوى انتشار "كانديدا أوريس" على المرضى الذين يدخلون بعد العلاج في مستشفيات خارج البلاد.وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة، فإن الالتهابات الفطرية لا تحظى إلا بالقليل جداً من الاهتمام والموارد، بحسب منظمة الصحة العالمية.ومن الشائع على نحو متزايد أن تكون مسبّبات الأمراض أكثر مقاومة للعلاجات، مثل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.وفي السياق، تقول سارة ديليير، وهي عالمة فطريات في مستشفى سانت لويس في باريس وباحثة في معهد باستور: "نستخدم مضادات للفطريات (أدوية) لعلاج المرضى، ولكن أيضاً في الحقول لمنع بعض الفطريات من الفتك بالمحاصيل".وبمرور الوقت، "تصبح بعض الفطريات مثل الرشاشيات مقاومة لمضادات الفطريات، ويتبين أن علاج المرضى الذين يصابون بها يصبح أكثر تعقيداً"، وفق ديليير.