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عربي-دولي

الخارجية الروسية تُعلن عن مشاركة وزير خارجية حكومة طالبان في "صيغة موسكو"

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:26
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يتوجه وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان، أمير خان متقي، إلى مدينة قازان الروسية، الاثنين، وذلك للمشاركة في "صيغة موسكو" للمشاورات حول أفغانستان.

وأعلن ذلك، زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير الإدارة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، حيث قال: "نعم سيصل بالطائرة اليوم".
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ووفقاً للدبلوماسي الروسي، لم تتم دعوة الممثلين الأميركيين ولم يكونوا يخططون لحضور الاجتماع كمراقبين.

وأشار كابولوف، إلى أن صيغة "الترويكا" الموسعة حول أفغانستان بمشاركة الولايات المتحدة لا تعمل في الواقع. لقد تم استبدالها برباعية – روسيا والصين وباكستان وإيران. وقال: "هذه الصيغة ستعمل في الوقت الراهن، ولاحقاً سنرى".

ونوّه كابلوف بأن روسيا تتوقع، أن تؤكد دول المنطقة خلال اجتماع قازان الذي سيعقد يوم 29 أيلول، موقفها بشأن تشكيل حكومة عرقية سياسية شاملة في أفغانستان وتعزيز الحرب ضد التهديدات الصادرة مثل الإرهاب والمخدرات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقتٍ سابق، إنه من المقرر خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي في أفغانستان، وقضايا المصالحة بين الأفغان، وضمان الأمن الإقليمي وإعادة إعمار البلاد بعد الصراع.
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