إنفجار يهزّ إيران... أين وقع؟

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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن تقارير وردت عن وقوع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز.وأضافت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في مصفاة بندر عباس، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين. (سكاي نيوز)