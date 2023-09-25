السعودية تُخفض الإستثمار في سندات الخزانة الأميركية

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قلصت السعودية ملكيتها في سندات الخزانة الأميركية في خطوة تؤكد اتجاهاتها لتنويع الدخل.وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد بلغت استثمارات السعودية في هذه السندات في تموز 2023 مستوى 109.2 مليار دولار، مقابل 111 مليار دولار في كانون الثاني 2023 وعند 121.6 مليار دولار في تموز 2022.وفي ما يتعلق بباقي الدول العربية، بلغت استثمارات الإمارات في تموز 2023 مستوى 64.9 مليار دولار، مقابل 41.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2022.وعالميا قلصت اليابان الاستثمارات في هذه السندات من 1230.7 مليار دولار تم تسجيلها في تموز 2022 إلى 1112.5 مليار دولار سجلت في نفس الشهر من العام 2023.كذلك تراجعت استثمارات الصين في سندات الخزانة الأميركية من 939.2 مليار دولار في تموز 2022 إلى 821.8 مليار دولار في تموز 2023. (روسيا اليوم)