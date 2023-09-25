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عربي-دولي

شرطة دبي تضبط كميّة كبيرة جدّاً من الكبتاغون... هكذا كانت مخبأة (فيديو)

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:58
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كشفت شرطة دبي، في مقطع فيديو نشرته عن تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم.

وتمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على 6 من أفراد العصابة في حالة التلبس، وضبط 86 مليونا و20 ألف قرص كبتاغون، تزن 13 طنا و763 ألفا و200 كيلوغرام.
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وجاء في الوثائقي أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاغون بطريقة مُبتكرة بداخل 651 بابا مصنوعا بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الجراليك والخشب غالي الثمن. (سكاي نيوز)
 
 
 

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