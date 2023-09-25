زيلينسكي يعلن وصول دبابات "أبرامز" الأميركية إلى أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وصول دبابات "أبرامز" الأميركية إلى بلاده، تمهيدا لاستخدامها في العمليات ضد القوات الروسية، التي بدأت غزوا ضد أوكرانيا في شباط من العام الماضي.وقال زيلينسكي عبر حسابه بمنصة تليغرام: "دبابات أبرامز بالفعل في أوكرانيا، ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا".وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن الدبابات الأميركية سيتم تسليمها إلى أوكرانيا "هذا الأسبوع".وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، بوقت سابق هذا الشهر، عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار، تشمل ذخائر اليورانيوم المنضب من أجل دبابات "أبرامز".وقال البنتاغون إن المساعدة العسكرية ستشمل أيضا، أنظمة مضادة للدروع، وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية، وذخيرة إضافية لأنظمة "هيمارس" الصاروخية.