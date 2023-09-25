Advertisement

عربي-دولي

نُقِلَ إلى المستشفى بحالة حرجة... وفاة وزير روسي سابق (صورة)

Lebanon 24
25-09-2023 | 09:21
A-
A+
Doc-P-1110793-638312558974809944.jpg
Doc-P-1110793-638312558974809944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيب الموت المدير العلمي الفخري لجامعة البحوث العلمية في مدرسة الاقتصاد العليا ووزير الاقتصاد الروسي السابق يفغيني يسين.

وأفاد بذلك العالم السياسي ألكسندر كينيف على قناة "تليغرام" التابعة له، قائلا إن يسين توفي في موسكو عن عمر يناهز 89 عاما بعد أن نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة. (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
وفاة وزير الاقتصاد الروسي الأسبق يفغيني يسين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2023-09-25
12:18 | 2023-09-25
12:00 | 2023-09-25
11:25 | 2023-09-25
11:00 | 2023-09-25
10:33 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24