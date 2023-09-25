نُقِلَ إلى المستشفى بحالة حرجة... وفاة وزير روسي سابق (صورة)

غيب الموت المدير العلمي الفخري لجامعة البحوث العلمية في مدرسة الاقتصاد العليا ووزير الاقتصاد الروسي السابق يفغيني يسين.



وأفاد بذلك العالم السياسي ألكسندر كينيف على قناة "تليغرام" التابعة له، قائلا إن يسين توفي في موسكو عن عمر يناهز 89 عاما بعد أن نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة. (روسيا اليوم)

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