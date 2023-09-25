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عربي-دولي
استطلاعات رأي تكشف تقدم ترامب.. وصحيفة أميركية تصفها بالـ "الشاذة"
Lebanon 24
25-09-2023
|
09:33
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يتوسع تقدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث يتقدم على منافسيه في الحزب بأكثر من 40 نقطة، وعلى منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة NBC news، أن ترامب حصل على دعم 59% من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية، في حين حصل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على 16%.
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وحصلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، على 7%، بينما حصل نائب الرئيس السابق مايك بينس وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي على نسبة تبلغ 4% لكل منهما.
هذا وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وABC news، أن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة تأييد 42%، مقارنة بترامب بنسبة 51%.
إلا أن الصحيفة قالت إنها لا توافق على نتائج الاستطلاع، مشيرة إلى أن الاستطلاع الذي أظهر تقدم الرئيس السابق على سلفه بعشر نقاط من المرجح أن يكون "شاذا".
وأفادت الصحيفة في مقال تحليلي لنتائج الاستطلاع بأن تقدم ترامب القوي "يتعارض بشكل كبير مع استطلاعات الرأي العامة الأخرى التي تظهر أن المنافسة في الانتخابات العامة في حالة توتر شديد"، وهو الفارق الذي يشير إلى أن نقطة البيانات ربما تكون "شاذة".
كما ذكرت الصحيفة أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 15 إلى 20 أيلول على عينة وطنية مكونة من 1006 أشخاص بالغين، وأن النتائج لها هامش خطأ في أخذ العينات قدره 3.5 نقطة مئوية.
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