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عربي-دولي

قُتِلَ في وضح النهار وفي وسط الطريق... إغتيال "بلوغر" شهير في بغداد

Lebanon 24
25-09-2023 | 10:31
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اغتال مسلح مجهول، ظهر اليوم الاثنين، البلوغر العراقي المعروف بـ"نور بي أم"، في منطقة الدوواوي وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن مسلحًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية فتح النار على البلوغر، ما أسفر عن مقتله على الفور وسط العاصمة العراقية.
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وطوقت الشرطة العراقية المنطقة، وفتحت تحقيقاً في الحادث. (العربية)
 
 
 
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