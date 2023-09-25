غاز الميثان... كيف تحولت فيضانات إفريقيا إلى "قنبلة مناخية"؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه على مدى السنوات العشر الماضية، شهدت بعض المناطق في القارة الإفريقية العديد من الفيضانات والأمطار الغزيرة، فأصبحت الأسطح الرطبة أكثر رطوبة وتوسعت المناطق التي تغمرها الفيضانات. ومن خلال تحللها في هذه البيئات، تنتج المواد العضوية غاز الميثان. مما جعل إفريقيا الآن، بحسب جريدة "لوموند" الفرنسية، تمثل 16 في المئة من انبعاثات غاز الميثان على مستوى العالم.هذا الرقم قابل للتزايد باستمرار بسبب توسع الأراضي الرطبة الاستوائية خلال السنوات الأخيرة نتيجة سلسلة الفيضانات الكارثية في مختلف الدول الإفريقية. كان آخرها لبيبا التي ما تزال تعد ضحاياها، وقبلها شمال السودان والموزمبيق في شهر أيار الماضي، ورواندا في شهر آذار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في نيسان 2020.ويبدو أن التغيّر المناخي هو السبب الرئيس لتزايد عدد الفياضات التي تسبب بدورها الاحتباس الحراري العالمي وتسرع ظهور أعراضه في القارة.ويقول عالم مناخ وأستاذ وباحث في جامعة "ريمس شامباني-أردين" توماس لافو إن "انبعاثات غاز الميثان من هذه الأراضي الرطبة قد زادت بسرعة كبيرة وذلك نتيجة لتغير المناخ. وكلما زادت درجة الحرارة، كلما زادت انبعاثات غاز الميثان، وبالتالي، ارتفعت درجة الحرارة أكثر".ويتابع لافو: "بفضل الأقمار الاصطناعية، أصبحت لدينا تغطية يومية لشمال وجنوب القارة والتي أظهرت تسربات مهمة لغاز الميثان منها، سواء وبشكل خاص من فيضانات الأراضي الرطبة أو من الدول التي تتوفر على النفط والغاز في إفريقيا".ويذكر خبير المناخ أن "غاز الميثان يعتبر ثاني أهم الغازات الدفيئة بعد ثاني أكسيد الكربون. وهو الآن مسؤول عن 35 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وساهم في ثلث الزيادة في درجات الحرارة منذ عصور. وقبل كل شيء، فهو غاز يتمتع بقوة تسخين أكبر بحوالي 80 مرة من قوة ثاني أكسيد الكربون على مدى عشرين عاما".لكن في المقابل، يؤكد توماس لافو أن "عمره الافتراضي الذي لا يتجاوز عشر سنوات، مقارنة بـ100 عام بالنسبة لثاني أكسيد الكربون، يجعله أداة قوية في مكافحة تغير المناخ".ويشير الخبير في المناخ إلى أن "إفريقيا تعد القارة الأكثر تضررا من انبعاثات غاز الميثان"، لأنه حسب قوله، "يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى نقص التساقطات المطرية في بعض البلدان. مثلا عندما لا تتعدى نسبة التساقطات في بعض المناطق 200 ملمترا سنويا، فبسبب الاحتباس الحراري يمكن أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف مما قد يتسبب في وضع كارثي ينعكس على الزراعة أساسا، المورد الأساسي لبعض البلدان".ويؤكد من جانب آخر أن "انبعاثات هذه الغازات الدفيئة ستضر بإفريقيا أيا كان البلد المسؤول عنها. لأنه عكس مشكل التلوث الذي يكون تأثيره محليا فإن غاز البوتان عندما يتحرر في الغلاف الجوي، بعد شهور يتوزع ويصل إلى القارة ويزيد من الاحتباس هناك".ويشجع على "ضرورة استعادة غاز الميثان المتسرب من منشآت النفط والغاز واستغلاله محليا، أما بالنسبة للفيضانات والسيول فلا يوجد حل لحد الساعة". (سكاي نيوز)