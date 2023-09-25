"التجارة الأميركية" تدرج شركات جديدة على قائمتها السوداء

أدرجت وزارة التجارة الأميركية 5 شركات من روسيا وأكثر من 20 شركة من دول أخرى إلى قائمتها السوداء بزعم "انتهاكها ضوابط التصدير".



وفرضت وزارة التجارة الأميركية قيود على الصادرات على 28 مؤسسة من روسيا وألمانيا والصين والإمارات وسلطنة عمان وباكستان وفنلندا، وفقاً لبلاغ نشر اليوم في السجل الفيدرالي للوثائق الرسمية للحكومة الأميركية.

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وتضمنت القائمة الشركات الروسية Device Consulting LLC وGrant Instrument LLC وSMT Software وStreloy وVSMPO-AVISMA.

وفي السياق، قال مكتب الصناعة والشؤون الأمنية التابع لوزارة التجارة الأميركية، إن "هذه المؤسسات، حسب تقييم حكومة الولايات المتحدة، تتصرف بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة".







