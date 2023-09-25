Advertisement

إقتصاد

"التجارة الأميركية" تدرج شركات جديدة على قائمتها السوداء

Lebanon 24
25-09-2023 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1110818-638312636416342106.jpg
Doc-P-1110818-638312636416342106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدرجت وزارة التجارة الأميركية 5 شركات من روسيا وأكثر من 20 شركة من دول أخرى إلى قائمتها السوداء بزعم "انتهاكها ضوابط التصدير".

وفرضت وزارة التجارة الأميركية قيود على الصادرات على 28 مؤسسة من روسيا وألمانيا والصين والإمارات وسلطنة عمان وباكستان وفنلندا، وفقاً لبلاغ نشر اليوم في السجل الفيدرالي للوثائق الرسمية للحكومة الأميركية.
Advertisement
 
وتضمنت القائمة الشركات الروسية Device Consulting LLC وGrant Instrument LLC وSMT Software وStreloy وVSMPO-AVISMA.
وفي السياق، قال مكتب الصناعة والشؤون الأمنية التابع لوزارة التجارة الأميركية، إن "هذه المؤسسات، حسب تقييم حكومة الولايات المتحدة، تتصرف بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة".




المصدر: روسيا اليوم

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:14 | 2023-09-25
14:30 | 2023-09-25
14:00 | 2023-09-25
13:46 | 2023-09-25
13:30 | 2023-09-25
12:30 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24