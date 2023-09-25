جزر كوك ونييوي.. لماذا اعترفت واشنطن بهما الآن؟

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بجزر كوك ونييوي في المحيط الهادئ.





وخلال استضافته قادة إقليميين، قال بايدن إن واشنطن تعترف بهما كدولتين "مستقلتين وذات سيادة" وستقيم علاقات دبلوماسية معهما، مشيراً إلى أن الخطوة ستساهم في دعم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة".

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كما لفت الرئيس الاميركي الى أن اتفاقيات الاعتراف بالدولتين ستساعد في الحد من الصيد غير القانوني والتعامل مع التغير المناخي في منطقة تعد عرضة للمخاطر المترتبة عليه، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي.





وفي السياق، أفاد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته "لا شك بأن جمهورية الصين الشعبية لعبت دورا من نوع ما في هذا كله"، وقال: "نفوذ الصين خصوصا في هذه المنطقة، كان عاملا يوجب علينا الحفاظ على تركيزنا الاستراتيجي".





ورغم عدم تجاوز عدد سكانهما معا العشرين ألف نسمة، إلا أن جزر كوك ونييوي تشكّلان منطقة اقتصادية كبيرة في جنوب الهادئ.