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عربي-دولي

بعد اتهامه بالفساد.. السيناتور الديمقراطي يخرج عن صمته: ستكون هذه أكبر معركة!

Lebanon 24
25-09-2023 | 13:46
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لفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت مينينديز المتهم بالفساد والعمل لصالح مصر، الى أن المبالغ النقدية التي عثر عليها بمنزله هي مدخرات شخصية وليست رشى.

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ورفض السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي روبرت مينينديز الاتهامات التي وجهها إليه المدعون الفيدراليون، الذين زعموا أنه استخدم منصبه بشكل غير قانوني لمساعدة الحكومة المصرية مقابل رشاوى، وقال في خطاب مليء بالتحدي أمام الصحفيين، إن الأموال كانت للاستخدام الشخصي ولحالات الطوارئ فقط، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

 
وأكد أنه لن يتنحى عن منصبه، لكنه ظل غامضا بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه.

 
وقال: "أدرك أن هذه ستكون أكبر معركة حتى الآن.. أعتقد اعتقادا راسخا أنه عندما يتم تقديم جميع الحقائق، لن تتم تبرئتي فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".

المصدر: روسيا اليوم
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