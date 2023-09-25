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عربي-دولي

خلال عملية إنزال أميركية.. اعتقال قيادي "داعشي" كبير في سوريا

Lebanon 24
25-09-2023 | 16:30
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، اعتقال أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرقي سوريا.

وقالت القيادة المركزية إن قواتها اعتقلت قيادياً في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بمروحية في شمال سوريا يوم السبت.
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ونقلت "رويترز" عن القيادة قولها إنه "تمّ القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة، وتشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان: "إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين، واستهدافهم، وإخراجهم من ساحة المعركة".

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.
 
 
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