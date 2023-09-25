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عربي-دولي

البحرين تعلن مقتل عسكريين "بهجوم حوثي" جنوبي السعودية

Lebanon 24
25-09-2023 | 16:59
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قال الجيش البحريني أن اثنين من أفراده قتلا في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون، يوم الاثنين، على القوة التي تم نشرها ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

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ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن قوة دفاع البحرين قولها إن اثنين من أفرادها قتلا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على "القوة المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وذكرت الوكالة أنهُ "تمّ إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن".

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