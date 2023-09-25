البحرين تعلن مقتل عسكريين "بهجوم حوثي" جنوبي السعودية

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ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن قوة دفاع البحرين قولها إن اثنين من أفرادها قتلا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على "القوة المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".وذكرت الوكالة أنهُ "تمّ إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن".