ما بعد الانسحاب العسكري.. "خسارة أكبر" تهدّد فرنسا في النيجر

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وصف محللون سياسيون إعلان فرنسا سحب قواتها من النيجر، بأنه هزيمة للإليزيه وخسارة موجعة، إلا أنهم يشيرون إلى خسارة أكبر بكثير تنتظر باريس هناك، تخص اقتصادها.في نفس الوقت، توقّع محللون في تعليقاتهم لموقع "سكاي نيوز عربية" على الأحداث، أن فرنسا لن تسكت حتى بعد انسحابها وستلجأ لأدواتها القديمة لاستعادة نفوذها.قبل ساعات، اعتبر المجلس العسكري، الحاكم في النيجر منذ انقلاب أواخر تموز الماضي، إعلان فرنسا سحب قواتها، البالغة نحو 1500 جندي، خطوة جديدة نحو السيادة، في إشارة لاعتبار كثير من النيجريين أن وجود هذه القوات لون من ألوان تبعية بلادهم لباريس.وفق تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، فإن الجنود الفرنسيين في النيجر سيُغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام الجاري، كذلك سيعود السفير الفرنسي والدبلوماسيون.وأرجع ماكرون ذلك في حديث تلفزيوني إلى أنه "لا نريد أن نكون رهينة للانقلابيين، وأن الانقلابيين لا يريدون مكافحة الإرهاب.