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عربي-دولي

7 قتلى و9 مفقودين إثر فيضان نهر في المكسيك

Lebanon 24
25-09-2023 | 19:30
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قضى 7 أشخاص على الأقلّ واعتُبر 9 آخرون في عداد المفقودين في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك أمس الإثنين إثر فيضان نهر من جرّاء هطول أمطار غزيرة.
وقال مدير الحماية المدنية في الولاية خوان إغناسيو أرويو فيراستيغوي لوكالة فرانس برس إنّ "أمطاراً غزيرة هطلت بين الساعة الخامسة صباحاً والسابعة صباحاً".
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وأضاف فيراستيغوي: "هناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين وسبعة قتلى. هذه حصيلة موقتة".
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