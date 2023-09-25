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عربي-دولي
مُجددا أوكرانيا تستهدف شبه جزيرة القرم.. والدفاعات الروسية تتصدى
Lebanon 24
25-09-2023
|
23:16
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أكدت السلطات الروسية أنّ شبه جزيرة القرم تعرّضت لهجوم صاروخي، مشيرة إلى ان الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً.
وقال الحاكم المعيّن من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم ميخائيل رازفوجاييف عبر تطبيق تلغرام إنّ "قواتنا تتصدّى لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".
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وتستهدف أوكرانيا القرم منذ بدأت العملية العسكرية الروسية ضدها، لكن تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها مؤخرا في وقت تتعهّد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.
وأصدرت السلطات تحذيرا من هجوم جوي في أنحاء المنطقة، وفق ما أعلن رازوجاييف على تلغرام عند الساعة 20,57 (17,57 ت غ).
وبعد نحو ساعة، أعلن الحاكم على تلغرام انتهاء التحذير.
أما وزارة الدفاع الروسية فأعلنت على تلغرام تدمير سبع مسيّرات أوكرانية في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا.
وأشار حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إلى عدم سقوط ضحايا في بيلغورود.
كما أعلنت الوزارة تدمير أربع طائرات مسيّرة أوكرانية في منطقة كورسك المتاخمة بدورها لأوكرانيا.(سكاي نيوز)
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