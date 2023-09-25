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عربي-دولي

أميركا رفضت طلب عبد اللهيان زيارة واشنطن... لهذا السبب

Lebanon 24
25-09-2023 | 23:45
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رفضت الولايات المتحدة طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن الأسبوع الماضي، مشيرة إلى هواجس متصلة بسجل إيران، بما في ذلك اعتقال مواطنين أميركيين.


وقالت "فرانس برس" إن وزير الخارجية الإيراني سعى لزيارة قسم رعاية المصالح القنصلية لإيران بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الخارجية الأميركة رفضت طلبه.
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وقسم رعاية مصالح إيران في واشنطن هو رسميا جزء من السفارة الباكستانية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "نحن ملزمون بالسماح لمسؤولين إيرانيين وغيرهم من مسؤولي حكومات أجنبية بالسفر إلى نيويورك لأعمال على صلة بالأمم المتحدة. لكننا غير ملزمين بالسماح لهم بالسفر إلى واشنطن".

وأضاف "نظرا إلى احتجاز إيران تعسفيا مواطنين أميركيين، ونظرا لرعاية إيران للإرهاب، لم نعتقد أنه من المناسب أو من الضروري في هذه الحالة تلبية هذا الطلب"، وفق تعبيره.

وكانت إيران أفرجت الأسبوع الفائت عن 5 أميركيين كانوا قابعين في سجونها في إطار صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة نصت أيضا على الإفراج عن أرصدة بقيمة 6 مليارات دولار كانت جمدتها كوريا الجنوبية.

من الجدير ذكره، أن آخر زيارة لوزير للخارجية الإيرانية إلى العاصمة الأميركية جرت قبل 14 عاما. (RT)
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